40 días en la selva: ¿qué ha sido de los hermanos Mucutuy, los niños perdidos en Colombia?

Hace tres años, los hermanos Mucutuy —Lesly, Soleiny, Tien y Cristin— protagonizaron una de las historias de supervivencia más impactantes en la selva amazónica de Colombia, tras sobrevivir durante 40 días luego de un accidente aéreo. Esto ha sido de ellos
El 1 de mayo de 2023, los niños viajaban junto a su madre, Magdalena Mucutuy Valencia, en una avioneta que terminó estrellándose en medio de la jungla, dejando como saldo la muerte de los tres adultos a bordo.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó la supervivencia de los menores como un hecho que “será recordado en la historia”, destacando la magnitud de lo ocurrido.
La historia de resistencia de los niños fue documentada en el proyecto de Netflix titulado The Lost Children, donde se detalla cómo lograron mantenerse con vida en condiciones extremas.
Desde su rescate, los hermanos han permanecido bajo el cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde reciben atención integral y acompañamiento psicológico para superar el trauma vivido.
El accidente ocurrió poco después del despegue, cuando la aeronave sufrió una falla mecánica que provocó su caída. Milagrosamente, la parte trasera del avión, donde viajaban los niños, resistió el impacto.
Durante su permanencia en la selva, sobrevivieron alimentándose de semillas, raíces y otros recursos naturales, además de fariña que casualmente era transportada en la avioneta.
Para protegerse de los peligros de la jungla, los menores se refugiaban dentro de troncos de árboles, una estrategia que también dificultó que los equipos de rescate lograran encontrarlos rápidamente.
Actualmente, el futuro de los niños está en proceso de definición legal, mientras sus abuelos y su padre disputan la custodia, en medio de graves acusaciones contra este último, lo que ha complicado la decisión de las autoridades.