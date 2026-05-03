De una oración a un milagro: mujer recibe riñón gracias a publicación en Facebook

La historia de Stacy Hobson le ha dado la vuelta al mundo, pues nunca pensó que una publicación en Facebook terminaría siendo el milagro que esperaba.
Stacy Hobson fue diagnosticada con enfermedad renal crónica, una condición que la obligó a someterse a tratamientos constantes mientras permanecía en lista de espera para un trasplante de riñón durante 18 meses.
El desgaste físico y emocional de la diálisis llevó a Hobson a tomar una decisión difícil en mayo de 2025: suspender temporalmente sus tratamientos para poder disfrutar de un viaje y recuperar momentos que sentía estaba perdiendo.
A pesar de la advertencia de su médico sobre los riesgos de dejar la diálisis, la mujer expresó que necesitaba vivir plenamente, afirmando que no consideraba vida el no poder hacer las cosas que amaba.
Durante su viaje, Hobson experimentó una profunda sensación de calma y conexión espiritual, en la que oró pidiendo que su vida siguiera el camino que Dios tuviera preparado para ella.
Al regresar a su hogar en Memphis, recibió una llamada inesperada del Instituto de Trasplantes Methodist: habían encontrado un donante compatible para su trasplante.
La donante resultó ser Jenny Joyner, quien decidió ofrecer su riñón tras ver una publicación en la red social Facebook compartida por un amigo sobre la importancia de la donación en vida.
Motivada por ese mensaje, Joyner inició el proceso de evaluación, pasando por múltiples pruebas médicas hasta ser confirmada como compatible, lo que permitió avanzar con el procedimiento.
Ambas mujeres fueron sometidas a cirugía en agosto de 2025, y tras su recuperación, se conocieron en noviembre, sellando una historia en la que la fe, una decisión impulsiva y el poder de las redes sociales se unieron para salvar una vida.