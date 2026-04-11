Hombres armados asesinan a cuatro personas en balneario de Acapulco

Ciudad de México, México.- Cuatro personas, tres mujeres y un hombre, fueron asesinados el viernes por un grupo de hombres armados en un restaurante en la comunidad de Barra Vieja, en el balneario de Acapulco, estado de Guerrero, sur del país, informó la Fiscalía Estatal.

Según las primeras versiones, el crimen ocurrió la noche del viernes en un restaurante llamado Playa Aventura, de la citada comunidad turística y hasta el momento se desconoce el móvil del ataque y el paradero de los presuntos asesinos.

En un comunicado emitido este sábado, la Fiscalía General del estado (FGE) de Guerrero indicó que investiga los hechos registrados en Barra Vieja, donde fueron localizados los cuerpos de tres mujeres y un hombre sin vida.