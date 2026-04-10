Las imágenes que dejó el amerizaje de la misión Artemis II

El comandante de la NASA Reid Wiseman completó esta misión, que llega a su fin con un cúmulo de hitos históricos cumplidos y que darán un impulso a las próximas misiones del Programa Artemis que busca alunizar dos veces en 2028, así como orbitar la Tierra en 2027, mientras la agencia espacial estadounidense avanza simultáneamente en los planes de construcción de una base en la Luna.