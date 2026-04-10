Las imágenes que dejó el amerizaje de la misión Artemis II

Estas son las imágenes del histórico retorno de los tripulantes de la misión Artemis II.
El buen tiempo acompañó a la tripulación más diversa que llegó a la órbita lunar el lunes pasado después de un despegue sin problemas el 1 de diciembre desde Cabo Cañaveral (Florida), condiciones que se repitieron este viernes en el Pacífico, frente a la costa de San Diego (California), donde se zambulló la cápsula.
Victoriosos llegaron a la Tierra la primera mujer en orbitar la Luna, Christina Koch; la primera persona de raza negra en hacerlo, Victor Glover, y el primer no estadounidense en acompañar una misión de la NASA, el canadiense Jeremy Hansen.
El comandante de la NASA Reid Wiseman completó esta misión, que llega a su fin con un cúmulo de hitos históricos cumplidos y que darán un impulso a las próximas misiones del Programa Artemis que busca alunizar dos veces en 2028, así como orbitar la Tierra en 2027, mientras la agencia espacial estadounidense avanza simultáneamente en los planes de construcción de una base en la Luna.
La tripulación superó el récord de distancia alcanzado en el espacio por la misión Apolo 13 en 1970 y estableció una nueva marca al alejarse 406.771 kilómetros de la Tierra.
Igualmente, probó por primera vez el soporte vital humano en una nave al pasar sobre por la cara oculta de la Luna, que incluyó un apagón de las comunicaciones durante 40 minutos y que los premió además con un eclipse de más de 50 minutos, que les permitió hacer otro tipo de observaciones.
La NASA señaló que ahora deberá analizar el abundante material gráfico recolectado y las observaciones realizadas, que servirán de base para orientar las futuras misiones del programa Artemis.
Durante la expedición, Wiseman protagonizó uno de los momentos más emotivos, cuando sus compañeros bautizaron 'Carroll' a un cráter lunar observado por primera vez por el ser humano, en honor a su esposa fallecida.
Los astronautas concluyeron este viernes una travesía con riesgos significativos, desde el despegue -que pudo haber comprometido el resto de la operación- hasta el reingreso, especialmente por tratarse de la primera prueba con tripulación del escudo térmico de Artemis II.