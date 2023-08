Hermana de cirujano colombiano asesinado en Tailandia rompe el silencio

Contó que la primera vez que ella tuvo contacto con Daniel Sancho a través de Instagram al ver que también estaba en Tailandia: “Me dijo que le había perdido la pista y le dije que fuera a la Policía. Me dijo ‘me ducho y me voy’”.

La mujer aseguró sumida en lágrimas que ellos no supieron nada de su hermano desde el martes pasado y que dejara de comunicarse con ella y con sus padres era algo muy raro porque hablaban diariamente.

“No tenía ni idea de que existía alguien que se llamara Daniel Sancho”, dijo.

En relación a lo que Sancho dijo sobre que Arrieta lo estaba chantajeando para estar con él, Darling aseguró que su hermano no era ese tipo de persona.

“Él no era todo eso que están diciendo. Mi hermano no se puede defender. Este señor puede decir todo lo que quiera de mi hermano pero no se puede defender”, mencionó.