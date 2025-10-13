Hallan en Valencia el cuerpo de un hombre que llevaba 15 años muerto en su vivienda

Valencia, España.- La Policía local de Valencia, España, encontró el cuerpo de un hombre que habría muerto hace unos 15 años dentro de su vivienda, ubicada en la calle Luis Fenollet, en el barrio La Fuensanta.
El hallazgo se produjo el pasado sábado tras la denuncia de vecinos que alertaron por un atasco en el desagüe del edificio.
Los residentes notificaron a los servicios de emergencia luego de que las fuertes lluvias, asociadas a la DANA Alice, causaran una inundación en la terraza del piso superior.
El agua descendía a las viviendas inferiores con un tono oscuro y mal olor, lo que llevó a los bomberos y a la Policía Local a inspeccionar el lugar. Dentro del apartamento, de aproximadamente 100 metros cuadrados, los agentes hallaron el cuerpo momificado de Antonio, un jubilado originario de Malagón, quien habría tenido 86 años de edad en la actualidad.
Según los reportes, el cadáver se encontraba vestido y rodeado de restos de palomas e insectos, en un entorno de insalubridad.
De acuerdo con fuentes de la Policía Nacional, que asumió la investigación, no se encontraron signos de violencia, por lo que la principal hipótesis apunta a una muerte natural.
El hombre no mantenía contacto con sus familiares ni con sus vecinos, quienes afirmaron no haberlo visto desde hacía más de una década.
Los vecinos relataron al medio de comunicación español El País que suponían que Antonio vivía en una residencia, por lo que nunca denunciaron su desaparición.
Además, los agentes explicaron que la ventilación constante del piso, debido a una ventana abierta, pudo haber evitado la propagación de olores durante todos estos años.
La Policía continúa con las diligencias para confirmar oficialmente la identidad del fallecido y las circunstancias exactas de su muerte, en un caso que ha causado conmoción entre los vecinos del barrio.