La DANA Alice causa inundaciones que dejan atrapadas a personas en vehículos y bajos

Oriol Corbella, inspector de los bomberos del gobierno catalán (la Generalitat), señaló que no se tiene constancia de heridos o personas arrastradas por el agua, pero han recibido esta noche 164 avisos desde la comarca de Montsià, en la provincia de Tarragona, 164 avisos por acumulación de agua, inundaciones en bajos, personas atrapadas en coches y afectaciones en la vía pública.