Guatemala destina 446 millones de dólares para subsidiar los combustibles tras bloqueos

Ciudad de Guatemala, Guatemala.- El Gobierno de Guatemala destinará 3,480 millones de quetzales (unos 446 millones de dólares) a financiar una iniciativa de ley para subsidiar tanto el diésel como la gasolina regular hasta finales de 2026, tras una jornada de bloqueos viales por el encarecimiento de los combustibles.

El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, detalló este viernes que el apoyo otorga un alivio de 12 quetzales (1,53 dólares) por galón de diésel y 3 quetzales (0,38 dólares) por el de gasolina regular, priorizando el diésel por tener un impacto tres veces mayor que la gasolina al mover el transporte colectivo y de mercancías.

"El apoyo al diésel es mucho más efectivo para la canasta básica. Es un mecanismo directo ante una crisis global cuya temporalidad está fuera de nuestro control", afirmó el mandatario guatemalteco en una conferencia de prensa, tras descartar fijar precios tope por ser una medida "ilegal" dentro del libre mercado de hidrocarburos.