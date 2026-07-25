La UE insta a Nicaragua a celebrar elecciones "transparentes, inclusivas y creíbles"

Bruselas, Bélgica.- La Unión Europea (UE) instó este sábado a Nicaragua a convocar elecciones "según lo previsto" y a que se celebren "de manera transparente, inclusiva y creíble", después de las declaraciones del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, quien afirmó que en el país "no volverá" a haber comicios.

"La Unión Europea sigue observando de cerca la evolución de la situación política y el grave deterioro de los derechos fundamentales en Nicaragua", señaló un comunicado europeo por parte de la alta representante de Exteriores, Kaja Kallas.

En su mensaje, instó además a las autoridades nicaragüenses "a que convoquen elecciones y garanticen que estas se celebren según lo previsto inicialmente y de manera transparente, inclusiva y creíble, de conformidad con las normas internacionales".

Asimismo, el bloque europeo reiteró su "condena de la represión sistémica" por parte de las autoridades del país, así como "sus reiterados llamamientos a la liberación de todos los presos políticos; al pleno restablecimiento del Estado de derecho y al regreso de las organizaciones internacionales de derechos humanos; y al diálogo entre el régimen y la oposición".