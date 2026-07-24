Precio de la canasta básica en El Salvador aumenta un 2,7 % en el primer semestre

San Salvador, El Salvador.- El precio de la canasta básica alimentaria en El Salvador se elevó un 2,7 % en la zona rural y urbana durante el primer semestre de 2026, frente al mismo lapso de 2025, de acuerdo con datos oficiales recabados el jueves. Las cifras del Banco Central de Reserva (BCR) indican que el costo mensual de los alimentos básicos pasó de 253,05 dólares en junio de 2025 a 259,95 en el mismo mes de 2026 en las zonas urbanas, un alza de 6,89 dólares, equivalente a 2,72 %. En la zona rural alcanzó los 184,56 dólares el año pasado y llegó a 189,56 en la actualidad, con un incremento del 4,99 dólares, que representa un alza del 2,7 %.

El promedio anual de la canasta básica al cierre del primer semestre de 2026 fue de 255,5 dólares en el área urbana y de 185,57 dólares en la rural, mientras que en 2025 este dato se situó en 250,12 dólares y 184,44 dólares respectivamente. La canasta básica alimentaria incluye el pan, tortillas, fríjoles, carnes, huevos y frutas, entre otros, para una familia de unos cuatro miembros. Según las cifras oficiales, cuando el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, llegó al poder en 2019 el promedio de la canasta básica alimentaria era de 200,02 dólares y en 2024 marcó los 256,02 dólares en el área urbana, mientras que en la zona rural pasó de 144,48 a 182,62 dólares entre 2019 y 2024.