Inauguran en Taiwán oficina comercial para seis aliados de Latinoamérica y el Caribe

Pekín, China.- Taiwán inauguró este viernes una oficina comercial destinada a reforzar los intercambios con seis de sus aliados diplomáticos de América Latina y el Caribe, una región de especial importancia para la isla ante la reducción de su espacio internacional por la presión de China.

La nueva Oficina Comercial para América Latina y el Caribe (LACTO, por sus siglas en inglés) amplía las funciones de la antigua Oficina Comercial para Centroamérica, que atendía principalmente a Belice y Guatemala, informó la agencia taiwanesa CNA.

El organismo incluirá ahora también a Paraguay, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas, seis de los siete aliados diplomáticos que Taiwán conserva en América Latina y el Caribe.