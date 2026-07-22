Parlamento de Nicaragua inicia proceso para cumplir orden de Ortega de eliminar elecciones

San José, Nicaragua.- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua informó este martes que ha iniciado los análisis necesarios para cumplir con las orientaciones del presidente del país, Daniel Ortega, quien ordenó prohibir la celebración de elecciones generales en el país centroamericano.

En una declaración, el Parlamento, subordinado al Ejecutivo, indicó que a partir de las declaraciones de Ortega "sobre los procesos políticos propios de Nicaragua y los nicaragüenses, para asegurar la paz, la seguridad, la estabilidad y la continuidad de los logros contra la pobreza, está iniciando los análisis necesarios para elaborar un plan de trabajo que cumpla con las orientaciones presidenciales".

Durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, celebrado el 19 de julio, Ortega aseguró que no permitirá procesos electorales que pongan en riesgo el control del oficialismo.

El Parlamento, controlado absolutamente por el oficialismo, anunció que realizará sesiones especiales con el Consejo Supremo Electoral (CSE), también subordinado al Ejecutivo, "para asegurar los pasos constitucionales, legales y formales, que fundamentan las reformas, para un Estado y caminos que garantizan las bases jurídicas de este aspecto trascendente de la institucionalidad".

Además, para que sustenten "las prácticas políticas, democráticas, soberanas y libres de nuestros procesos de elección nacional y local de autoridades".