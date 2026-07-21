Rubio acusa a Daniel Ortega de "naturaleza autoritaria" por descartar elecciones en Nicaragua

Washington, Estados Unidos.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó este martes al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de haber mostrado su "verdadera naturaleza autoritaria" tras afirmar que no volverán a celebrarse elecciones en el país centroamericano.

"Las declaraciones de Daniel Ortega de que, bajo la dictadura de su familia, Nicaragua nunca volverá a celebrar elecciones dejan al descubierto su verdadera naturaleza autoritaria", afirmó Rubio en un comunicado difundido por el Departamento de Estado.

El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, han "abandonado incluso la apariencia de contar con el consentimiento popular" y defendió que los nicaragüenses tienen derecho a elegir a sus dirigentes mediante comicios democráticos.