"Atacar centros sanitarios y a trabajadores médicos y humanitarios constituye una flagrante violación del derecho internacional humanitario y de los Convenios de Ginebra, que garantizan la protección de las instalaciones médicas y de su personal, y socava lo que queda de los cimientos del trabajo sanitario y humanitario en la Franja de Gaza", señaló el ministerio en un comunicado, en el que condenó el ataque "en los términos más enérgicos" y lo calificó de "crimen" contra la atención sanitaria en la Franja.

Jerusalén.- El Ministerio de Sanidad de Gaza pidió este domingo la creación de una comisión internacional "independiente y transparente" que investigue el bombardeo israelí contra una clínica de Médicos Sin Fronteras (MSF) Bélgica en la ciudad de Gaza , en el que murieron el viernes dos trabajadores de la organización.

"Los ataques continuados contra instituciones médicas y humanitarias, pese al carácter humanitario y de socorro de su trabajo, sitúan a la comunidad internacional ante sus responsabilidades legales y morales, lo que exige una actuación urgente que vaya más allá de las meras condenas y declaraciones", añadió.

Sanidad pidió a la comunidad internacional, a la ONU y a las organizaciones humanitarias y de derechos humanos que actúen de inmediato para proteger los centros sanitarios y a su personal, y que la comisión investigue también los ataques anteriores contra hospitales y clínicas, identifique a los responsables y garantice que rindan cuentas ante la justicia internacional.

Los dos fallecidos eran vigilantes de seguridad de la clínica de MSF. El Ejército israelí confirmó el ataque en un comunicado y acusó a ambos de pertenecer al brazo armado de Hamás.

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Pese a la supuesta tregua vigente desde hace más de un año, Israel lanza a diario ataques en Gaza, que han matado a al menos 1.720 personas en ese plazo, según el Ministerio de Sanidad de la Franja.

En total, más de 74.790 gazatíes han muerto por ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva contra el enclave en represalia por la incursión de las milicias gazatíes en su territorio ese mismo día, en la que mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a otras 251. EFE