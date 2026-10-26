Fuerte lluvia provoca inundaciones y suspensión de clases en ciudad más poblada de Ecuador

Guayaquil, Ecuador.- Una intensa lluvia que cayó la tarde de este lunes en Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, dejó casi medio centenar de sectores inundados, lo que llevó a las autoridades a suspender las clases nocturnas y emitir una alerta ante una nueva tormenta que se podría registrar en la urbe durante la noche. "Pedimos a las personas que solo salgan en caso de que sea extremadamente necesario y que eviten los traslados en vehículos hasta que la situación pueda normalizarse", dijo en una conferencia de prensa el gerente de la empresa de Gestión de Riesgos de la Alcaldía, Álex Anchundia. El funcionario señaló que 42 sectores de la ciudad se inundaron por la lluvia que cayó en poco tiempo, una intensidad que, dijo, no fue posible determinar con anticipación.

En algunos barrios, el agua llegó por encima de la cintura de las personas que intentaban llegar hasta sus casas y también se registraron inundaciones en varias de las avenidas más transitadas de la ciudad, lo que colapsó el tránsito vehicular y provocó retrasos en la circulación del transporte público. Además, la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil informó de que algunos vuelos que debían llegar a la ciudad fueron desviados de manera temporal debido a las condiciones meteorológicas, pero que la terminal aérea estaba operativa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por su parte, la ministra de Educación, Gilda Alcívar, señaló que se había dispuesto la salida anticipada de los estudiantes de la jornada vespertina y la suspensión de clases en la jornada nocturna en determinados sectores afectados. Las lluvias también provocaron la caída de al menos tres árboles y de un muro que dividía a dos sectores del norte de la ciudad, pero la Alcaldía señaló que estos incidentes no dejaron personas heridas.