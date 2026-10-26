República Dominicana desmiente falso mensaje donde Bukele les criticaba

Santo Domingo, República Dominicana.- El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana desmintió este lunes un contenido que circula en redes sociales en el que se atribuye falsamente al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, declaraciones en contra del Gobierno dominicano y de sus Fuerzas Armadas por la crisis de Haití. "Ya sabemos que el Gobierno de la República Dominicana y sus militares en la frontera no son confiables, pero seguimos creyendo que Dios nos dará la victoria", dice el mensaje falso atribuido a Bukele. La Cancillería confirmó que las declaraciones difundidas no fueron realizadas por el mandatario salvadoreño y que la publicación reproduce contenido atribuido a una cuenta que no existe.

El Ministerio de Exteriores informó que se realizan "las verificaciones correspondientes para determinar el origen de la cuenta desde la cual se difundió el contenido falso y establecer las responsabilidades que pudieran derivarse de su difusión, conforme al marco legal aplicable, sin descartar acciones judiciales contra los responsables". Además, pidió a los ciudadanos verificar la autenticidad de las informaciones atribuidas a autoridades extranjeras antes de reproducirlas, especialmente aquellas provenientes de cuentas no oficiales o cuya procedencia no haya podido ser comprobada. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Hace ocho días desaparecieron en Haití cuatro soldados salvadoreños -pertenecientes a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés)- tras ser emboscados por bandas armadas a las afueras de Puerto Príncipe, controlada en su mayor parte por estos grupos criminales.