República Dominicana envía militares a frontera en medio de la creciente tensión en Haití

Santo Domingo, República Dominicana.- El Ejército de República Dominicana envió un convoy de militares para reforzar la frontera con Haití en medio del aumento de la tensión que vive el país vecino tras la desaparición el pasado domingo de cuatro soldados salvadoreños que forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), informaron este sábado medios locales. Al menos siete vehículos del Ejército dominicano llegaron al municipio fronterizo de Jimaní (sur), según se observa en un video publicado por el Diario Libre. Por su parte, Telemicro señaló que a esa zona llegó un convoy compuesto por alrededor de 40 miembros del Ejército, quienes ingresaron en una fortaleza militar a bordo de tanquetas y camionetas.

Este jueves el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, aseguró que la República Dominicana tiene desplegados más de 10.000 efectivos militares en la frontera que "cuidan todo a lo largo y ancho de los casi 300 kilómetros" de la línea limítrofe. Paliza indicó que al final de 2027 se culminarán casi 80 kilómetros de muro fronterizo, con equipamientos de diversos tipos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Cualquier elemento que pueda necesitarse adicionalmente en el transcurso de los próximos días, semanas y meses el Gobierno dominicano lo hará para proteger nuestra integridad", aseguró Paliza. El funcionario destacó que "hasta ahora en el trayecto de este conflicto haitiano, de la seguridad haitiana, la República Dominicana no ha tenido ningún incidente que reportar sobre la integridad de la seguridad del Estado dominicano".

Militares salvadoreños desaparecidos