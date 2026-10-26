Analistas: victoria de Lula, un tropiezo para los planes de Trump en Latinoamérica

Washington, Estados Unidos.- La inesperada reelección de Luiz Inácio Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro supone un revés para los planes del presidente estadounidense, Donald Trump, de consolidar su influencia en Latinoamérica, cuando el giro a la derecha de varios países parecía abrirle el camino. El líder progresista se impuso con casi el 52% de los votos al hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y protagonizó una remontada sin precedentes: es el primer candidato que gana la segunda vuelta tras quedar segundo en la primera.

A la espera de que Trump se pronuncie sobre los resultados que Flávio se ha negado a reconocer, el triunfo de Lula frustra la posibilidad de que Washington sume a la primera economía latinoamericana a su bloque de aliados regionales.

El revés para el republicano llega, además, a poco más de una semana de unas elecciones de medio mandato en las que las encuestas apuntan a que los demócratas podrían arrebatarle el control del Congreso.



Un límite al avance regional

En su segundo mandato, Trump anunció que reviviría la Doctrina Monroe, una política decimonónica que invoca para reivindicar la primacía estadounidense en Latinoamérica. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Cuando regresó a la Casa Blanca, sus aliados regionales eran contados, entre ellos Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador y Daniel Noboa en Ecuador. Los giros a la derecha en Honduras (Nasry 'Tito' Asfura); Bolivia, (Rodrigo Paz); Chile (José Antonio Kast); Perú (Keiko Fujimori) y Colombia (Abelardo de la Espriella), ampliaron ese bloque, y Trump ha presumido de haber contribuido a esas victorias. A ese avance se suma el alineamiento forzoso de Venezuela bajo el Gobierno de la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro. El eje de su política regional es el Escudo de las Américas, una alianza contra el narcotráfico a la que Flávio había prometido incorporarse.

Washington también busca contrarrestar la creciente influencia de China en la región, aunque una victoria de Flávio difícilmente habría alterado los vínculos económicos de Brasil con el gigante asiático, dado el peso del sector agroindustrial en la coalición bolsonarista y su dependencia del mercado chino. La continuidad de Lula mantiene a Brasil como el principal contrapeso al proyecto regional de Trump, junto con el México de Claudia Sheinbaum, cuyo mandato terminará en 2030, cuando el republicano ya no esté en la Casa Blanca.

Una cautela calculada