Asesinan a tiros en Colombia a un político local que aspiraba a la Alcaldía de Cúcuta

Cúcuta, Colombia.-El exsecretario de Gobierno y precandidato a la Alcaldía de Cúcuta (noreste de Colombia) Miguel Armando Castellanos Serrano fue asesinado este lunes en un ataque a tiros.

El crimen ocurrió en la tarde de este lunes, en las proximidades de una gasolinera del Anillo Vial Occidental de la capital del departamento de Norte de Santander, cuando, según las primeras informaciones policiales, varios atacantes armados abrieron fuego contra Castellanos.

La víctima, mayor retirado de la Policía Nacional, adelantaba actividades de precampaña para postularse a la Alcaldía de Cúcuta en los comicios de 2027, por lo que a principios de año renunció a su cargo como secretario de Gobierno en cumplimiento de la ley colombiana.