Hallan en México huellas de tiranosaurios de hace 65 millones de años

Ciudad de México, México.- Especialistas mexicanos identificaron al menos 50 huellas fosilizadas de dinosaurios de distintas especies que habitaron hace unos 65 millones de años el actual estado de Michoacán (oeste), informó este lunes el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Las pisadas se encontraron en el cauce de un arroyo de la localidad de San Juan de los Plátanos, en el municipio de Apatzingán, después de que vecinos avisaran al instituto de la presencia de huellas de “animales gigantes”. El investigador del INAH Raymundo Cervantes Barriga acudió al lugar y confirmó que se trata de huellas de dinosaurios herbívoros y carnívoros, de talla mediana y grande.

"Los hallazgos se han registrado en un rango de 40 metros cuadrados de extensión, sobre una plataforma de roca sedimentaria, en el borde del río", apuntó el comunicado. La evidencia indica, según los especialistas, que se trata de una serie de huellas perteneciente a distintas especies, la cual podría extenderse varios metros más. Las dimensiones de las icnitas varían entre los 12 y los 48 centímetros de longitud, y anchura de hasta 30 centímetros. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De manera preliminar y por la morfología de las pisadas (tamaño, forma, número de dedos y profundidad), el paleontólogo las atribuyó a tres familias de dinosaurio: una carnívora de terópodos, de gran tamaño, de hasta 4 metros de altura, posiblemente, la de los tiranosáuridos, caracterizada por su huella de tres dedos. Cervantes explicó que "estas especies vivieron hace 65 millones de años, durante el Cretácico tardío, cuando dicha región debió tener cuerpos de agua, donde los animales se acercaban a alimentarse".