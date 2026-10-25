Al menos 83 heridos tras caer un autobús en Barcelona, España; hay personas graves

Barcelona, España.- Un total de 83 personas resultaron heridas, siete de ellas graves y otras 18 menos graves, al caer el autobús de línea en el que viajaban por un terraplén de veinte metros a su paso por el municipio de Fogars de Monclús, en Barcelona.

El accidente ocurrió hacia las 16:43 horas (15:43 GMT) cuando, por causas que se están investigando, el autobús acabó saliéndose de la carretera, una vía estrecha de curvas, y precipitándose por un talud.

Según las cifras que dio a conocer por la noche la consejera de Salud de la comunidad autónoma de Cataluña, Olga Pané, ha habido 58 personas en situación leve; 18, menos graves y 7 graves.