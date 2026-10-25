Pagarán 45 dólares por hora por retirar nieve: conozca cómo conseguir el empleo en NY, EE UU

Según el sitio web oficial del DSNY, los próximos eventos de inscripción están programados en las siguientes fechas y lugares: El sábado 7 de noviembre, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., la jornada de inscripción se realizará en Lehman High School, ubicada en 3000 E Tremont Avenue, Bronx, código postal 10461. El sábado 14 de noviembre, en el mismo horario, los interesados podrán inscribirse en la oficina de la asambleísta Larinda Hooks, ubicada en 104-20 Northern Boulevard, Queens, código postal 11368.