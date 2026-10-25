Pagarán 45 dólares por hora por retirar nieve: conozca cómo conseguir el empleo en NY, EE UU

Hasta 45 dólares por hora pagarán en Nueva York, Estados Unidos, por retirar nieve: ¿cuáles son los requisitos y cómo inscribirse?
Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, anunció un aumento en el pago para los trabajadores de emergencia encargados de retirar nieve, así como la apertura de inscripciones para la temporada invernal 2026-2027.
Las autoridades de Nueva York también confirmaron cambios en el proceso de inscripción, con el objetivo de eliminar trámites, adelantar los ingresos y agilizar los pagos. ¿Quiénes pueden inscribirse? Los residentes que cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades.
Entre los requisitos para participar figuran tener al menos 18 años, contar con autorización legal para trabajar en Estados Unidos y estar en condiciones físicas adecuadas para realizar labores pesadas en condiciones climáticas adversas.
Las autoridades explicaron que, para la temporada 2026-2027, los trabajadores de emergencia encargados de retirar nieve recibirán 30 dólares por hora durante las primeras 40 horas trabajadas en una misma semana y 45 dólares por cada hora adicional.
Los trabajadores de emergencia se encargan de retirar la nieve y el hielo de espacios públicos que los vehículos del Departamento de Sanidad no pueden despejar con rapidez. Entre estos lugares figuran las paradas de autobuses, los cruces peatonales, las bocas de incendio y las calles con escalinatas.
Para inscribirse como trabajador de emergencia para retirar nieve en la ciudad de Nueva York durante la temporada 2026-2027, los interesados deben registrarse a través del sitio web del Departamento de Sanidad de Nueva York (DSNY) o estar pendientes de los eventos de inscripción.
Según el sitio web oficial del DSNY, los próximos eventos de inscripción están programados en las siguientes fechas y lugares: El sábado 7 de noviembre, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., la jornada de inscripción se realizará en Lehman High School, ubicada en 3000 E Tremont Avenue, Bronx, código postal 10461. El sábado 14 de noviembre, en el mismo horario, los interesados podrán inscribirse en la oficina de la asambleísta Larinda Hooks, ubicada en 104-20 Northern Boulevard, Queens, código postal 11368.
Los otros eventos son: El sábado 21 de noviembre, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., la inscripción estará disponible en PS 153, ubicada en 1750 Amsterdam Avenue, Manhattan, código postal 10031. Por último, el lunes 30 de noviembre, de 12:00 p. m. a 4:00 p. m., los interesados podrán acudir a la sede del Departamento de Sanidad de Nueva York, ubicada en 125 Worth Street, segundo piso, Manhattan.
Para completar la inscripción, los interesados deben presentar un número de teléfono y una dirección de correo electrónico válidos, su tarjeta original del Seguro Social (no se aceptan fotografías ni copias) y documentos originales y vigentes que acrediten su autorización para trabajar en Estados Unidos.