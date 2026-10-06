Flávio Bolsonaro suma a Caiado a su campaña antes del balotaje contra Lula

Goiânia, Brasil.- El senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro sumó este martes el respaldo del exgobernador conservador de Goiás Ronaldo Caiado, quinto en la primera vuelta del domingo con el 2,18 % de los votos, con miras al balotaje del próximo 25 de octubre. El hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro viajó hasta Goiânia para escenificar su alianza con Caiado, un histórico adversario del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, muy vinculado con la influyente industria agropecuaria brasileña. Caiado compareció al lado de Flávio Bolsonaro ante un grupo de militantes y afirmó que es un honor "poder recibir al próximo presidente de la República".

El exgobernador llamó a "derrotar al PT (Partido de los Trabajadores)" de Lula en la segunda vuelta de las presidenciales, entre los gritos de "ministro, ministro, ministro" de sus seguidores para que forme parte de un eventual gabinete del senador ultraderechista. "¡Lula, usted robó el futuro de Brasil!", exclamó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El respaldo de Caiado se enmarca dentro de la estrategia de Flávio Bolsonaro para ampliar su base de apoyo de cara al balotaje, en el que se medirá a Lula por la jefatura del Estado.