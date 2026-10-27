FBI allana mansión de excongresista en Beverly Hills investigado por agresión sexual

Washington, Estados Unidos.- Agentes del FBI entraron este martes en una mansión en Beverly Hills (California, EE.UU.) en el marco de la investigación al excongresista demócrata Eric Swalwell, que dimitió el pasado mes de abril por acusaciones de agresión sexual.

Swalwell renunció a su puesto como representante en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, tras recibir varias denuncias de agresión sexual y conducta indebida, que también lo obligaron a desestimar sus aspiraciones a gobernador de su estado.

El registro de este martes, que ha sido desvelado por medios estadounidenses, se suma a otro que se produjo el pasado mes de agosto en la vivienda de Swalwell en Washington, en el transcurso de una operación que terminó también con varios dispositivos electrónicos del expolítico confiscados en el aeropuerto de San Francisco (California).