Obama tilda al gobierno Trump de cruel y corrupto; él contraataca

Washington, Estados Unidos.- El expresidente estadounidense Barack Obama (2009-2017) acusó al gobierno de Donald Trump de actuar con crueldad, corrupción e incompetencia, mientras el actual mandatario respondió con críticas contra su antecesor y cuestionó su apoyo a un candidato demócrata al Senado, en medio de la campaña para las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre. Obama participó el sábado en un mitin en Ohio para respaldar a los candidatos demócratas a la Gobernación, Amy Acton, y al Senado, Sherrod Brown. Durante su discurso, cuestionó las decisiones de la Administración republicana y responsabilizó al presidente por el aumento del costo de vida y de los precios de la gasolina. El exmandatario afirmó que los estadounidenses tienen la oportunidad de pronunciarse en las elecciones de medio mandato tras dos años de lo que describió como "caos", "crueldad", "corrupción" e "incompetencia". "Las acciones de este gobierno son directamente responsables del aumento de los costos. El actual presidente decidió tomar una serie de malas decisiones y decidió empezar una guerra innecesaria que nadie pidió y por la que nadie votó", declaró Obama, en referencia a la guerra en Irán.

También cuestionó la atención que Trump ha dedicado a las remodelaciones de la Casa Blanca, incluida la construcción de un salón de baile, y se burló de la decoración de la residencia presidencial. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Debería estar en HGTV", dijo Obama, en alusión al canal estadounidense dedicado al hogar y la decoración. Además, comparó el aspecto de la Casa Blanca con el de un restaurante de la cadena Cheesecake Factory diseñado por el fallecido dictador iraquí Sadam Husein.

¿Qué respondió Trump a las críticas de Obama?

El presidente Donald Trump arremetió contra Obama la madrugada de este domingo mediante una publicación en su red Truth Social, en la que cuestionó su gestión presidencial y lo acusó de haber favorecido a Irán. "¡Obama fue un presidente totalmente incompetente! Le pagó a Irán miles de millones de dólares y les abrió el camino hacia un arma nuclear", escribió Trump. El mandatario también criticó que Obama participe en actos de campaña para respaldar a candidatos demócratas, en particular a Abdul-El Sayed, aspirante al Senado por Michigan.

Trump calificó al candidato como un "yihadista vinculado a los Hermanos Musulmanes", una acusación que ya había formulado el viernes. El presidente no presentó nuevas pruebas en la publicación citada por EFE para sustentar esa afirmación. El actual mandatario también recordó que Obama hizo campaña anteriormente a favor de Hillary Clinton y Kamala Harris, ambas candidatas presidenciales demócratas. La confrontación se produce mientras Obama participa en actos para respaldar a su partido de cara a las elecciones legislativas, en las que los republicanos se juegan el control del Congreso.

Michigan y Ohio, claves en la campaña