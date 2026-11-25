El Cairo, Egipto.- Al menos 30 personas murieron y otras 15 resultaron heridas en el incendio provocado por la explosión de un camión que transportaba bombonas de gas tras sufrir un accidente en la carretera de circunvalación de Warraq, en el norte de El Cairo, según el balance inicial difundido por el Ministerio de Salud y Población de Egipto.

El citado departamento informó de que 39 ambulancias participaron en las labores de rescate y en el traslado de los heridos a distintos hospitales, donde reciben la atención médica necesaria.

El ministro de Salud, Jaled Abdelgafar, detalló que el incendio se declaró en las inmediaciones del túnel 10, en el distrito de Warraq y agregó que coordina sus actuaciones con las autoridades competentes para garantizar la asistencia sanitaria de los heridos.