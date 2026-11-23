Londres, Inglaterra.- Miles de personas fueron evacuadas anoche de un concierto en Manchester, en el norte de Inglaterra, y más de 50 recibieron atención médica, después de que una "sustancia sospechosa" fuera liberada entre el público, informó este lunes la Policía.

El incidente ocurrió al final de la actuación del rapero estadounidense Don Toliver en el recinto Co-op Live, añadieron las fuerzas del orden, que han precisado que una persona fue hospitalizada para una evaluación detallada y más de 50 atendidas debido a "síntomas oculares y respiratorios".

La policía del llamado Gran Manchester (GMP, por sus siglas en inglés) recibió el aviso de que varios asistentes al evento sufrían los efectos de una sustancia desconocida, mientras que imágenes difundidas a través de las redes sociales mostraron la llegada de los servicios de emergencia al recinto.