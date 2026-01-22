Estatal de electricidad advierte apagones simultáneos en el 55% de Cuba en horarios “pico”

La Habana, Cuba.- La empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) prevé este jueves apagones simultáneos durante toda la jornada que en el horario de mayor consumo de energía en la tarde-noche alcanzarán el 55% del país. Cuba registró el miércoles un 62% de afectación, con lo cual repitió la mayor tasa documentada hasta el momento. Ese es el valor máximo registrado desde que en 2022 empezaron a publicarse estos datos de manera regular. Ello es fruto de la crítica situación energética por la que atraviesa desde el verano de 2024 debido a que el Estado carece de divisas para comprar petróleo y a las frecuentes averías de las centrales térmicas, con décadas acumuladas de explotación, según el Gobierno cubano.

A ello se suma el corte del suministro de crudo venezolano a Cuba, a raíz de las presiones de Estados Unidos tras la caída del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, estima para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.455 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.200 MW. El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.745 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.775 MW.