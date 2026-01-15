  1. Inicio
Cuba despide a los 32 militares muertos en Venezuela

Por años se mencionó que el primer círculo de seguridad que protegía a Nicolás Maduro en Venezuela estaba conformado principalmente por cubanos

  • Actualizado: 15 de enero de 2026 a las 14:37
Cuba despide a los 32 militares muertos en Venezuela
1 de 12

Frente a la fila de los pequeños féretros, cubiertos por banderas cubanas y acompañados por las fotografías de los fallecidos, un par de hombres se abraza y llora desconsoladamente.

 Foto: EFE
Cuba despide a los 32 militares muertos en Venezuela
2 de 12

Miles de cubanos comenzaron desde la mañana de este jueves a despedir a los 32 militares que murieron durante los ataques de Estados Unidos a Venezuela que culminaron con la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro.

 Foto: EFE
Cuba despide a los 32 militares muertos en Venezuela
3 de 12

En las calles, largas filas de habaneros siguieron, incluso bajo una fuerte lluvia, el trayecto con aplausos el ondeo de banderitas. Aunque la presencia mayoritaria era de cubanos uniformados con el tradicional verde olivo del Ejército isleño, sobre todo en las cercanías del Minfar.

 Foto: EFE
Cuba despide a los 32 militares muertos en Venezuela
4 de 12

Los cuerpos llegaron en avión sobre las 7 de la mañana (11.00 GMT) al aeropuerto internacional José Martí de la capital, donde les esperaban el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, su predecesor, Raúl Castro, y varios ministros y autoridades del país.

 Foto: EFE
Cuba despide a los 32 militares muertos en Venezuela
5 de 12

Los cuerpos inicinerados de los militares fueron expuestos en el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar).

Foto: EFE
Cuba despide a los 32 militares muertos en Venezuela
6 de 12

Los militares serán inhumados en los panteones para los Caídos por la Defensa de sus respectivas provincias.

 Foto: EFE
Cuba despide a los 32 militares muertos en Venezuela
7 de 12

Decenas de personas aplaudían a los militares que murieron tras los ataques de Estados Unidos en Venezuela en el operativo que dio con la captura de Maduro

Foto: EFE
Cuba despide a los 32 militares muertos en Venezuela
8 de 12

Cientos de personas, así como militares hicieron una cadena humana para rendir homenaje a los caídos.

Foto: EFE
Cuba despide a los 32 militares muertos en Venezuela
9 de 12

Los militares que estaban en Venezuela, según informó el presidente cubano José Díaz-Canel "cumplían misiones" en Caracas a "solicitud de órganos homólogos de ese país", sin brindar más detalles.

 Foto: EFE
Cuba despide a los 32 militares muertos en Venezuela
10 de 12

Jóvenes simpatizantes de la revolición y familiares de las víctimas los despedían como héroes y con altos honores.

Foto: EFE
Cuba despide a los 32 militares muertos en Venezuela
11 de 12

El viernes, el Gobierno encabezará una manifestación en la Tribuna Antiimperialista, una plaza ubicada frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana y que el oficialismo cubano utiliza como sede para actos de reafirmación y denuncia.

 Foto: EFE
Cuba despide a los 32 militares muertos en Venezuela
12 de 12

El Gobierno de la isla, aliado político del chavismo, ha endurecido su discurso contra Washington tras los ataques en Venezuela. En especial tras confirmar la muerte de 32 "combatientes" cubanos durante el operativo. Muchos analistas habían apuntado que el primer círculo de seguridad personal de Maduro estaba conformado principalmente por cubanos, algo que Caracas y La Habana nunca habían confirmado.

 Foto: EFE
