Cuba despide a los 32 militares muertos en Venezuela

El Gobierno de la isla, aliado político del chavismo, ha endurecido su discurso contra Washington tras los ataques en Venezuela. En especial tras confirmar la muerte de 32 "combatientes" cubanos durante el operativo. Muchos analistas habían apuntado que el primer círculo de seguridad personal de Maduro estaba conformado principalmente por cubanos, algo que Caracas y La Habana nunca habían confirmado.