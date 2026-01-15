Cuba despide a los 32 militares muertos en Venezuela

Frente a la fila de los pequeños féretros, cubiertos por banderas cubanas y acompañados por las fotografías de los fallecidos, un par de hombres se abraza y llora desconsoladamente.
Miles de cubanos comenzaron desde la mañana de este jueves a despedir a los 32 militares que murieron durante los ataques de Estados Unidos a Venezuela que culminaron con la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro.
En las calles, largas filas de habaneros siguieron, incluso bajo una fuerte lluvia, el trayecto con aplausos el ondeo de banderitas. Aunque la presencia mayoritaria era de cubanos uniformados con el tradicional verde olivo del Ejército isleño, sobre todo en las cercanías del Minfar.
Los cuerpos llegaron en avión sobre las 7 de la mañana (11.00 GMT) al aeropuerto internacional José Martí de la capital, donde les esperaban el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, su predecesor, Raúl Castro, y varios ministros y autoridades del país.
Los cuerpos inicinerados de los militares fueron expuestos en el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar).
Los militares serán inhumados en los panteones para los Caídos por la Defensa de sus respectivas provincias.
Decenas de personas aplaudían a los militares que murieron tras los ataques de Estados Unidos en Venezuela en el operativo que dio con la captura de Maduro
Cientos de personas, así como militares hicieron una cadena humana para rendir homenaje a los caídos.
Los militares que estaban en Venezuela, según informó el presidente cubano José Díaz-Canel "cumplían misiones" en Caracas a "solicitud de órganos homólogos de ese país", sin brindar más detalles.
Jóvenes simpatizantes de la revolición y familiares de las víctimas los despedían como héroes y con altos honores.
El viernes, el Gobierno encabezará una manifestación en la Tribuna Antiimperialista, una plaza ubicada frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana y que el oficialismo cubano utiliza como sede para actos de reafirmación y denuncia.
El Gobierno de la isla, aliado político del chavismo, ha endurecido su discurso contra Washington tras los ataques en Venezuela. En especial tras confirmar la muerte de 32 "combatientes" cubanos durante el operativo. Muchos analistas habían apuntado que el primer círculo de seguridad personal de Maduro estaba conformado principalmente por cubanos, algo que Caracas y La Habana nunca habían confirmado.