Estados Unidos: Operativos migratorios han dejado miles de niños sin padres

Nueva York, Estados Unidos.- La directora de la Comisión de Derechos Humanos (USCCR) de Estados Unidos, Rochelle Garza, afirmó este jueves que los operativos migratorios de la Administración del presidente Donald Trump "socavan la democracia" y han dejado a miles de niños ciudadanos estadounidenses sin sus padres. Garza participó este jueves en Nueva York en la última audiencia celebrada por un grupo de organizaciones latinas, lideradas por la Federación Hispana, en diversas ciudades sobre los operativos de inmigración y su impacto en la comunidad, así como sobre la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS), que comenzaron el pasado diciembre en Minesota bajo el nombre de ‘Operación Metro Surge’.

Impacto de los operativos migratorios

"A medida que se acercan las elecciones de medio mandato, nuestro país debe ver la aplicación de la ley de inmigración por lo que es: un socavamiento directo de nuestra democracia", dijo Garza, directora de la USCCR, una agencia federal independiente creada por el Congreso en 1957 para investigar cuestiones relacionadas con los derechos civiles. Indicó que en las audiencias ha constatado que la realidad es la misma: "las personas están siendo objeto de perfiles raciales y desaparecidas". "El derecho a protestar está siendo atacado y la gente está siendo asesinada", indicó, y aseguró que las comunidades afectadas por la política migratoria de Trump no van a sanar hasta que haya una rendición de cuentas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Garza lamentó que los niños estén sufriendo la separación de sus padres por las detenciones y deportaciones masivas. Según los datos que citó, hasta el pasado mayo ICE había detenido a 400,000 personas, lo que provocó que más de 145,000 niños estadounidenses se vieran afectados por la ausencia de sus padres. Más de 22,000 se quedaron sin ninguno de sus progenitores en casa, "y esos números siguen aumentando". Destacó además que, a julio de 2026, más de 65,000 personas se encontraban detenidas en centros de ICE, la mayoría sin antecedentes penales. "En este momento se está obteniendo un beneficio (migratorio) a costa de sufrimientos humanos", afirmó Garza, quien aseguró estar "horrorizada" por lo que está pasando y "decidida a corregir esta situación".

Niños migrantes

Durante la audiencia también se abordó la situación de los menores que cruzaron solos la frontera de Estados Unidos y que son puestos bajo la responsabilidad de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados. Los niños son llevados primero en albergues y luego enviados con sus padres en Estados Unidos, un tutor o un patrocinador. "Muchos vienen para encontrarse con sus padres que viven acá o algún familiar", comentó a EFE la abogada Sierra Kraft, directora ejecutiva de iCareCoalition. "Un niño de tres años estuvo un año en un albergue y tenía a su madre acá", dijo durante la audiencia, donde se mencionó que muchos inmigrantes temen reclamar a un familiar por temor a ser detenidos. Kraft indicó a EFE que en la ciudad de Nueva York hay 5,000 menores que llegaron solos y todos enfrentan procesos de deportación, algunos sin representación legal por falta de abogados. Cuando están en el tribunal, los niños enfrentan un proceso en un idioma que desconocen, con jueces presionados para acelerar los casos. Les entregan documentos de asilo que no entienden y les dan dos semanas para cumplimentarlos y volver a otra audiencia.