Vaguada dejará lluvias y chubascos en varias regiones de Honduras este viernes

Tegucigalpa, Honduras.- La influencia de una vaguada en superficie sobre el occidente de Honduras provocará un aumento de la nubosidad, lluvias y chubascos de débiles a moderados, dispersos y acompañados de actividad eléctrica este viernes 9 de octubre, informó Will Ochoa, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones se concentrarán principalmente en el occidente, noroccidente y sur del territorio nacional, además de algunos sectores de la región central.

En contraste, las condiciones permanecerán secas en la región oriental, según el reporte meteorológico proporcionado por Ochoa. En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje en la costa norte se mantendrá normal, con una altura de tres pies. En el golfo de Fonseca, en cambio, estará levemente alterado, con olas de entre dos y cuatro pies.

Temperaturas por región

Para Tegucigalpa, el pronóstico establece una temperatura máxima de 29 °C y una mínima de 20 °C durante la jornada del viernes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En la región central, las temperaturas oscilarán entre una máxima de 31 °C y una mínima de 21 °C, mientras que en la región insular se esperan valores de hasta 31 °C y una mínima de 29 °C. La región norte registrará una temperatura máxima de 32 °C y una mínima de 24 °C, de acuerdo con los datos proporcionados por el pronosticador de turno de Cenaos.