De la Espriella plantea un 'Plan Marshall' para reconstrucción del Chocó tras el terremoto

Quibdó, Colombia.- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, afirmó este viernes que tiene en mente un proyecto semejante al 'Plan Marshall' para ayudar al departamento del Chocó, uno de los más pobres del país y epicentro del terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado lunes 10 de agosto, que causó una gran destrucción en varias partes del país. "Yo quiero proponer un plan especial, un 'Plan Marshall' para el Chocó. El Chocó ha sido abandonado a su suerte por el centralismo del poder en Bogotá, como si no existiera, y quiero darle en la 'patria milagro' a este departamento de gente extraordinaria el lugar que se merece", dijo De la Espriella a periodistas a su llegada a Quibdó, capital regional. El 'Plan Marshall' fue un millonario programa puesto en marcha por Estados Unidos para ayudar a los países de Europa occidental tras la Segunda Guerra Mundial.

De la Espriella, que ya había visitado Quibdó el pasado martes 11 para constatar los daños causados por el terremoto en el Chocó (oeste), donde hubo 13 muertos y numerosas casas y edificios destruidos, regresó este viernes 14 a la ciudad capital para hacer un recorrido por barrios y centros educativos afectados. El mandatario, que asumió el cargo hace sola una semana, ha tenido que hacer frente desde el tercer día de su mandato a los efectos del terremoto cuyo epicentro estuvo en San José del Palmar, un pueblo del Chocó, y que deja hasta la fecha 285 muertos y 379 desaparecidos. Según el presidente, Colombia es un país que ha estado acostumbrado a reponerse de las adversidades y ante esta tragedia "lo tenemos que hacer juntos, lo tenemos que hacer unidos como sociedad".

"Yo estoy trabajando 20 horas al día, eso me llena al corazón, quiero ayudar a la gente. Creo que en medio de toda esta tragedia aquí hay una oportunidad muy grande para el Choco", dijo al hablar de la reconstrucción de esa región.