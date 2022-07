El papa Francisco celebró su primera gran misa en Canadá

Durante su homilía en español, Francisco volvió a pedir por “un futuro en el que la historia de violencia y marginación que sufren nuestros hermanos indígenas no se repita para nadie”.

El papa pidió perdón el lunes ante una multitud de los pueblos originarios Primeras Naciones, Metis e Inuit, en Maskwacis, al sur de Edmonton, localidad que acogió la escuela residencial Ermineskin desde 1895 hasta 1975.

Henry Swanpy, miembro de las Primeras Naciones Sagkeeng, dijo estar “decepcionado” porque el papa habló en español y no en inglés. “Cuando fui al internado, me prohibieron hablar mi idioma, tenía que hablar inglés. Debería haber aprendido a disculparse en nuestro idioma, no es difícil decir la palabra ‘perdón’”, dijo.

Desde finales del siglo XIX hasta la década de 1990, el gobierno de Canadá envió a unos 150,000 niños a 139 internados gestionados por la Iglesia, donde se les separó de sus familias, su lengua y su cultura.

Muchos padecieron abusos físicos y sexuales por parte de directores y profesores, y se cree que miles murieron de enfermedades, desnutrición o abandono.

Desde mayo de 2021, se descubrieron más de 1,300 tumbas sin identificar en los emplazamientos de antiguas escuelas.

Una delegación de indígenas viajó al Vaticano en abril y se reunió con el papa quien se disculpó formalmente por ese pasado y prometió viajar a Canadá para decirselo a las poblaciones azotadas.

