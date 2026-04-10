Ecuador responde con alza de 50% ante el 100% impuesto a aranceles de Colombia

En sus redes sociales, el Senae señaló que informó a los operadores de Comercio Exterior del incremento de la llamada "tasa de seguridad" para las mercaderías de origen y procedencia colombiana.

Quito.- El Servicio Nacional de Aduana de Ecuador ( Senae ) oficializó el incremento del 50 % al 100 % de los aranceles a las importaciones colombianas a partir del próximo 1 de mayo, un nuevo capítulo en la guerra comercial entre Quito y Bogotá iniciada por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa , para presionar a Colombia a reforzar la seguridad en la frontera.

El jueves, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca anunció que dicha tasa se elevará "tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia".

"Esta medida se fundamenta en criterios de seguridad nacional y busca reforzar la corresponsabilidad en una tarea que debe asumirse de manera conjunta para enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera", señaló.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, tachó de "monstruosidad" la decisión de Ecuador y consideró que eso "significa el fin del Pacto Andino (sic) para Colombia".

Tras ese mensaje en X del mandatario colombiano, Noboa apuntó en esa misma red social que no se puede llegar a acuerdos con un Gobierno que no tiene "el mismo compromiso" para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado, en alusión a Colombia.

La decisión de Noboa para presionar a Colombia a reforzar la seguridad ocurrió la misma semana en que hubo una escalada de tensiones luego de que Petro calificara de "preso político" a Jorge Glas, el exvicepresidente del exgobernante Rafael Correa (2007-2017), que cumple sentencias por corrupción en la cárcel de máxima seguridad de Ecuador.

"Tasa de 'seguridad' Nos creen estúpidos. La única 'seguridad' es que destrozarán a (la provincia fronteriza del) Carchi y que Ecuador saldrá largamente perdiendo por las rabietas de un niño rico y caprichoso", apuntó este viernes en X Correa, quien vive en Bélgica desde que dejó el mandato y sobre quien pesa una sentencia de ocho años por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016, en el que también está condenado Glas.

La guerra comercial entre Colombia y Ecuador, dos países con una larga y sólida relación comercial, comenzó en enero pasado con el anuncio de la imposición de aranceles del 30 % desde el 1 de febrero, que posteriormente se elevaron al 50 % desde el 1 de marzo.

Tras dos meses de guerra comercial, la semana pasada, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, señaló que Ecuador registró un superávit comercial con Colombia de 62,9 millones de dólares "por primera vez en más de 25 años".

La escalada arancelaria fue acompañada de otras sanciones recíprocas.

Colombia cerró su frontera terrestre al ingreso de una serie de productos ecuatorianos, entre ellos el arroz y el banano, fruto estrella de las exportaciones de Ecuador.

Colombia también cortó la interconexión eléctrica con Ecuador, que respondió con un incremento de 3 a 30 dólares el precio por barril del transporte de petróleo de la estatal colombiana Ecopetrol a través de uno de sus principales oleoductos. EFE