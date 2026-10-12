Ecuador registra dos sismos simultáneos en Pastaza y Esmeraldas sin daños

Quito.- Dos sismos de magnitudes 2,9 y 2,6 se registraron este lunes de forma casi simultánea en la provincia amazónica de Pastaza (este) y en la costera de Esmeraldas (oeste), sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales, indicó el Instituto Geofísico de Ecuador.

El sismo en Pastaza ocurrió a las 02:08 hora local (07:08 GMT) a 1,68 grados de latitud sur y a 78,22 grados de longitud oeste.

De acuerdo a la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 148 kilómetros y a 33,11 kilómetros de Puyo.