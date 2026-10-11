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Perú registra un sismo de magnitud 5,1 en Arequipa y descarta riesgo de tsunami

Un sismo de magnitud 5,1 se sintió este domingo en Arequipa, al sur de Perú, horas después de otro temblor de 4,5 en la región vecina de Ica

  • Actualizado: 11 de octubre de 2026 a las 11:39
Perú registra un sismo de magnitud 5,1 en Arequipa y descarta riesgo de tsunami

La costa sur de Perú registró dos sismos en pocas horas, uno de magnitud 5,1 en Arequipa y otro de 4,5 en Ica.

 Foto: Ilustración / Canva

Lima, Perú.- Un sismo de magnitud 5,1 se sintió este domingo 11 de octubre en la sureña región de Arequipa, aunque se descartó un eventual tsunami, escasas horas después de otro movimiento telúrico de magnitud 4,5 en la vecina región Ica, ubicada también en la costa sur de Perú.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el terremoto en Arequipa se registró a las 8:43 hora local (13:43 GMT) con epicentro a 16 kilómetros al suroeste de Quilca, en la provincia de Camaná, y a una profundidad de 47 kilómetros.

El sismo tuvo una intensidad de III a IV en el distrito de Quilca.

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El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) de Defensa Civil informó que el sismo en Arequipa fue sentido entre leve y moderado por la población, y que no genera tsunami en el litoral peruano.

Este terremoto se registró horas después de otro sismo en Ica, reportado por el IGP a las 6:36 hora local (11:36 GMT), de magnitud 4,5 y con epicentro a 27 kilómetros al suroeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nazca.

La profundidad del epicentro fue 16 kilómetros y la intensidad de II a III en San Juan de Marcona.

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Estas regiones del sur del país son algunas de las más sísmicas en el territorio peruano por ubicarse frente a la placa oceánica de Nazca y, precisamente, Ica fue el epicentro del último terremoto devastador del año 2007, de magnitud 7,9, que provocó la muerte de 500 personas y millonarias pérdidas materiales.

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Redacción web
Agencia EFE

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