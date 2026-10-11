Perú registra un sismo de magnitud 5,1 en Arequipa y descarta riesgo de tsunami

Lima, Perú.- Un sismo de magnitud 5,1 se sintió este domingo 11 de octubre en la sureña región de Arequipa, aunque se descartó un eventual tsunami, escasas horas después de otro movimiento telúrico de magnitud 4,5 en la vecina región Ica, ubicada también en la costa sur de Perú.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el terremoto en Arequipa se registró a las 8:43 hora local (13:43 GMT) con epicentro a 16 kilómetros al suroeste de Quilca, en la provincia de Camaná, y a una profundidad de 47 kilómetros.

El sismo tuvo una intensidad de III a IV en el distrito de Quilca.