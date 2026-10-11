Una nueva inundación arrasa decenas de casas y deja cinco desaparecidos en Nepal

Katmandú, Nepal.- La crecida repentina de un río en el centro de Nepal arrasó alrededor de 40 casas y varios puentes de un pueblo, dejando al menos cinco desaparecidos, un mes después de la riada que causó la muerte de 1,450 personas y dejó 5,200 desaparecidos, informaron este domingo 11 de octubre las autoridades.

El Ejército de Nepal reportó el desbordamiento a las 5:55 hora local (00:10 GMT) en la provincia de Gorkha, una de las zonas más afectadas en la riada masiva de agosto, después de que una estación en el río registrara 8,4 metros de crecida del agua. La riada arrastró casas en Jagat Bagar, Salleri y Ghattekhola, según declaró a EFE el director administrativo del municipio rural de Chumanubri, en Gorkha, Narayan Prasad Sapkota. "La situación de la inundación se está normalizando. Actualmente estamos trabajando en las labores de rescate", aseguró Sapkota.

El primer ministro nepalí, Balendra Shah, informó en sus redes sociales de que seis personas fueron rescatadas en helicóptero, y confirmó el despliegue de las operaciones de rescate con varios helicópteros en la zona para buscar a los desaparecidos. Hasta el momento no se han registrado víctimas mortales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Testimonio

"De madrugada oí un estruendo, nunca había oído nada igual. Me recordó a las inundaciones de Bhote Koshi. Salimos de casa y corrimos cuesta arriba. Otros aldeanos también estaban despiertos y se dirigían a terrenos más elevados, algunos fueron sorprendidos en sus hoteles mientras dormían", contó a la prensa local Sherap, un residente del pueblo.

La información preliminar sugiere que una avalancha de hielo pudo haber arrojado nieve, lodo y otros escombros al río, desencadenando la crecida. Según un comunicado del Centro de Investigación de Hidrología de Nepal, un desprendimiento taponó de forma temporal un afluente del río en Tumje (Chumanubri) y liberó abruptamente una gran masa de lodo y agua al romperse la represa natural. Un hidrólogo del Departamento de Hidrología y Meteorología, Binod Parajuli, señaló a EFE que no se registraron lluvias en las cabeceras del río afectado. "La inundación no puede atribuirse a las precipitaciones según los registros disponibles", explicó Parajuli.