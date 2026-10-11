EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Foto del día
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Tictac
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos mundo
Sin agua, sin luz y con miedo: Tonosí intenta levantarse tras el terremoto
El temor sigue presente en Tonosí, Panamá, tras el terremoto de magnitud 7,7 registrado el viernes 9 de octubre. Mientras algunas familias continúan sin hogar y enfrentan la incertidumbre, la comunidad busca la manera de salir adelante en medio de la emergencia.
EFE
seguir +
Actualizado: 11 de octubre de 2026 a las 09:54
Añadir El Heraldo como fuente preferida
El Heraldo Videos
Videos mundo
Sin agua, sin luz y con miedo: Tonosí intenta levantarse tras el terremoto
EFE
Videos mundo
Nobel de la Paz reconoce la lucha de Navi Pillay contra los crímenes de guerra
Redacción
Videos mundo
Así se sintió el terremoto en Panamá
Cortesía
Videos mundo
Christa Pike: qué se sabe de su estado de salud tras ejecución fallida
Redacción
Videos
Reportera y camarógrafo son embestidos en una transmisión en vivo en México
Redacción El Heraldo
Videos mundo
Hondureño escapó de la guerra Rusia-Ucrania tras ser engañado con una oferta de trabajo
Cortesía
Videos mundo
Jorge Luis Palma recuerda las aventuras de Los Hondunautas por las montañas de Honduras
Cortesía
Videos mundo
Comando, el pequeño chihuahua de 21 centímetros que ayuda a la Guardia Nacional de México
Reuters
Videos mundo
Christa Pike, mujer condenada a muerte sobrevive a intento de ejecución en Estados Unidos
Reuters
Videos mundo
¿Puede un robot humanoide limpiar tu casa?
Reuters
Videos mundo
El Salvador honra a Francisco Morazán con un mausoleo promovido por Bukele
EFE
Videos mundo
Trump califica de "gran reunión" su encuentro con Xi Jinping en la Casa Blanca
EFE