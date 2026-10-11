  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos mundo

Sin agua, sin luz y con miedo: Tonosí intenta levantarse tras el terremoto

El temor sigue presente en Tonosí, Panamá, tras el terremoto de magnitud 7,7 registrado el viernes 9 de octubre. Mientras algunas familias continúan sin hogar y enfrentan la incertidumbre, la comunidad busca la manera de salir adelante en medio de la emergencia.

  • Actualizado: 11 de octubre de 2026 a las 09:54
El Heraldo Videos