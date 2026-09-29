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¿Puede un robot humanoide limpiar tu casa?

Una startup de San Francisco ofrece un robot humanoide de limpieza por US$30 la hora. ¿Puede esta máquina reemplazar realmente la limpieza realizada por personas? Este video fue narrado con IA.

  • Actualizado: 29 de septiembre de 2026 a las 16:02
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