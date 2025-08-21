  1. Inicio
Director de la DEA acusa a Venezuela de colaborar con el ELN y las FARC para narcotráfico

Terry Cole, director de la DEA, aseveró que el gobierno de Nicolás Maduro tiene vínculos con guerrilas colombianas para traficar cocaína a Estados Unidos

  • 21 de agosto de 2025 a las 12:19
Terry Cole responsabilizó al gobierno de Venezuela de no solo enviar cocaína a Estados Unidos, sino también integrantes de la organización criminal conocida como "Tren de Aragua".

Washington, Estados Unidos.- El director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, acusó este jueves a Venezuela de colaborar con guerrillas colombianas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para enviar "cantidades récord de cocaína" a los carteles mexicanos que trafican hacia EE UU.

"Venezuela se ha convertido en un estado narcoterrorista que sigue colaborando con las FARC y el ELN de Colombia para enviar cantidades récord de cocaína desde Venezuela a los carteles mexicanos, que siguen entrando a Estados Unidos", dijo Cole en una entrevista con la cadena Fox News.

Venezuela dice que "amenazas" de Estados Unidos ponen en riesgo estabilidad de la región

Cole agregó que a pesar de que la Administración del presidente Donald Trump ha reforzado sus esfuerzos para desmantelar las redes de narcotráfico, sobre todo en las fronteras, en lo que va de 2025 han "incautado más cocaína que en años anteriores" y advirtió que "sigue en aumento" la cantidad de metanfetamina y fentanilo que entra al país.

"La corrupción venezolana, la dictadura venezolana, es narcoterrorista. Siguen enviando este veneno a Estados Unidos, matando a cientos de miles de estadounidenses, sin mencionar a los miembros de la (banda) Tren de Aragua que envían a nuestro país para destruir sus hermosas calles", advirtió, repitiendo afirmaciones de Trump.

Estados Unidos dice estar preparado para usar "todo su poder" para frenar narcotráfico en Venezuela

Las acusaciones de Cole contra el Gobierno del venezolano Nicolás Maduro se producen después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, asegurara este martes que Washington está preparado para "usar todo su poder" para frenar el "flujo de drogas hacia su país", en medio de la polémica por el despliegue de tres buques con 4,000 soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela.

Caracas, por su parte, ha asegurado que las "amenazas" de EE UU revelan su "falta de credibilidad" y ponen en riesgo la "paz y estabilidad" de toda la región.

Los Gobiernos de Cuba, Bolivia, Nicaragua, y Colombia han condenado la presencia de los navíos de guerra estadounidenses en el Caribe.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, llegó a asegurar que una invasión de EE.UU. a Venezuela convertiría a ese país en otra Siria y arrastraría a Colombia a otro conflicto.

