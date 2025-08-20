Luis Arce condenó "enérgicamente" la presencia de buques de EE UU cerca de Venezuela

La Paz, Bolivia.- El presidente de Bolivia, Luis Arce, condenó "enérgicamente" este miércoles el desplazamiento de tres buques de guerra estadounidenses en el Caribe, cerca de las aguas territoriales de Venezuela, y calificó de "infamia" las acusaciones del Gobierno de Donald Trump contra la Administración de Nicolás Maduro.

"Desde el corazón de Sudamérica condenamos enérgicamente el despliegue militar de los Estados Unidos en aguas circundantes al territorio del Caribe venezolano", escribió Arce en sus redes sociales.

El mandatario boliviano sostuvo que "durante siglos" el pueblo venezolano "ha demostrado una firme vocación por la paz, la amistad y la integración de los pueblos" del continente.

"Vincular a la Revolución Bolivariana y al hermano presidente Nicolás Maduro con el narcotráfico es una de las mayores infamias de la administración Trump en los últimos tiempos, así como el recurrente uso de la lucha contra las drogas como instrumento de intervención imperialista a países que no se alinean a sus intereses geopolíticos", afirmó.