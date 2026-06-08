La diferencia entre Fujimori y Sánchez cae a 0,17 % con el 93% del conteo electoral en Perú

Lima, Perú.- La ventaja de la candidata derechista Keiko Fujimori sobre el izquierdista Roberto Sánchez se redujo a 0,17 puntos porcentuales, tras el cómputo del 93 % de las actas de votación de la segunda vuelta presidencial en Perú, al registrar el 50,08 % de votos, frente al 49,91 % del postulante de Juntos por el Perú, de acuerdo al último reporte oficial publicado este lunes.

La candidata de Fuerza Popular ha recibido 8.750.166 votos y Sánchez obtiene 8.719.223 votos, lo cual se traduce en 30.943 votos a favor de la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) en su cuarta postulación a la presidencia de Perú.

Hasta el 93 % del cómputo de actas, existen 1.512 impugnadas que han sido enviadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para resolver las quejas presentadas en los centros de votación, de un total de 92.766 actas de votación a nivel nacional.

Asimismo, hay 4.954 actas pendientes de ser contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que equivale al 5,3 % del total y suele corresponder a la votación en el extranjero y en zonas apartadas del territorio peruano, como la Amazonía.