Serenata de Elton John, lujo y lágrimas: Así fue la segunda boda de Dua Lipa en Sicilia

La celebración se extendió durante tres jornadas repletas de detalles de lujo. El viernes, la acción comenzó en el corazón histórico de Palermo, donde el Palazzo Valguarnera Gangi, en la Piazza Sant'Anna, acogió el cóctel de bienvenida, ambientado con un Mercedes clásico, un Alfa Romeo Giulietta, un Fiat 128 y una barra exterior decorada con espejos antiguos y estampas de escenas sicilianas. Los presentes fueron vistos bailando When the Saints Go Marching In al son de una orquesta de metales a su llegada a la plaza.