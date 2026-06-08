Serenata de Elton John, lujo y lágrimas: Así fue la segunda boda de Dua Lipa en Sicilia

Apenas una semana después de darse el primer "sí, quiero" en Londres, Dua Lipa y Callum Turner decidieron que una sola boda no alcanzaba para celebrar lo que habían construido juntos. Así, la cantante de 30 años y el actor de 36 tomaron rumbo a Sicilia para protagonizar una de las celebraciones nupciales más comentadas de los últimos años.
El epicentro de la celebración fue la Villa Valguarnera, una imponente mansión barroca del siglo XVIII ubicada a pocos kilómetros de Palermo y conocida como el "pequeño Versalles" siciliano, rodeada de jardines con vistas al mar. El lugar es reconocido por haber sido el escenario de la célebre escena de baile de "El Gatopardo", la película de 1963 protagonizada por Burt Lancaster, y más recientemente por su aparición en la serie The White Lotus.
La ceremonia principal tuvo lugar el sábado 6 de junio. Los novios intercambiaron sus votos ante familiares y amigos en un gazebo instalado en los jardines de la residencia. Dua Lipa llegó con un ramo elaborado por una floristería local, compuesto por peonías, lirios del valle y jacintos.
En cuanto al vestuario, la cantante eligió un vestido de novia blanco de Bottega Veneta, de espalda descubierta y cuello alto, con una falda adornada con delicadas plumas, que completó con varias piezas de alta joyería de Bulgari, entre ellas un reloj, una pulsera y un collar.
Pero el momento que nadie olvidará llegó cuando Elton John tomó asiento frente al piano. El músico de 79 años interpretó en vivo su clásico Your Song para la pareja recién casada, en una actuación que arrancó lágrimas entre los presentes y fue descrita por The Sun como un instante "increíblemente emotivo y conmovedor".
La conexión entre ambos artistas no es nueva ni casual: Dua Lipa y Elton John mantienen una sólida amistad desde que en 2021 colaboraron en Cold Heart, un remix del icónico Rocket Man (1972) del propio John.
Entre los cerca de 200 invitados estuvieron Charli XCX y su esposo, el baterista de The 1975, George Daniel, el cantante de Tame Impala Kevin Parker, Joe Alwyn, Chris Stapleton, Troye Sivan, Mark Ronson y Donatella Versace. La cantante Adele también fue vista vestida de azul junto a su pareja, el empresario estadounidense Richard Paul.
La celebración se extendió durante tres jornadas repletas de detalles de lujo. El viernes, la acción comenzó en el corazón histórico de Palermo, donde el Palazzo Valguarnera Gangi, en la Piazza Sant'Anna, acogió el cóctel de bienvenida, ambientado con un Mercedes clásico, un Alfa Romeo Giulietta, un Fiat 128 y una barra exterior decorada con espejos antiguos y estampas de escenas sicilianas. Los presentes fueron vistos bailando When the Saints Go Marching In al son de una orquesta de metales a su llegada a la plaza.
Los novios y al menos 200 de sus invitados se hospedaron en un piso entero de Villa Igiea, un hotel de cinco estrellas de Palermo con vistas al mar, que permaneció cerrado al público durante el fin de semana.
Para garantizar la privacidad de los festejos, las autoridades establecieron un perímetro de seguridad alrededor de la Piazza Sant'Anna y la Piazza Croce dei Vespri, donde policías y personal de seguridad privada restringieron el acceso al público.
La primera ceremonia tuvo lugar el domingo 31 de mayo en el Old Marylebone Town Hall de Londres, ante un pequeño grupo de amigos y familiares. La cantante llegó con un vestido blanco, guantes, sombrero y tacones del mismo color, mientras que el actor lució un traje azul marino con corbata. Lo que vino después en Sicilia fue, en todos los sentidos, la versión amplificada de ese primer instante íntimo.
La fiesta se extendió hasta altas horas de la noche entre música, baile y fuegos artificiales que iluminaron el cielo siciliano.