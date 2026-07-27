Detienen en Sinaloa a "El Tío", líder vinculado a "Los Chapitos"

Ciudad de México, México.- Militares y agentes de seguridad detuvieron este lunes, en el estado mexicano de Sinaloa (noroeste), a Ricardo 'N', alias El Tío, identificado por las autoridades como operador financiero y líder de un grupo criminal vinculado a Los Chapitos, una de las facciones más poderosas del Cartel de Sinaloa, liderada por los hijos del capo Joaquín 'El Chapo' Guzmán, actualmente preso en Estados Unidos. "Ricardo Ozuna Tirado, de 49 años, es identificado como uno de los principales líderes y operador financiero de una célula delictiva de Los Chapitos, en el municipio de La Cruz de Elota, en Sinaloa", informaron fuentes federales a EFE.

Según informó el Gabinete de Seguridad en un comunicado, el líder criminal era un "objetivo prioritario" y fue detenido junto a otras cinco personas del mismo grupo delictivo en el costero y turístico municipio de Mazatlán, en un operativo en el que les incautaron armas de fuego, cargadores y cartuchos, así como diversas dosis de droga, divisas, equipos de telefonía y de cómputo o dos automóviles. Tras labores de vigilancia, los agentes localizaron a los individuos en dos inmuebles que, presuntamente, utilizaban para la "comisión de delitos", por lo que procedieron a su detención. En el operativo participaron efectivos de la Secretaría de la Marina (Semar) y de la de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de la Fiscalía General de la República (FGR) o del Centro Nacional de Inteligencia.

Los Chapitos es una de las principales facciones del poderoso Cartel de Sinaloa, organización designada como terrorista por Estados Unidos el año pasado.