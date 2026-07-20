México captura a ciudadano estadounidense vinculado a facción del Cartel de Sinaloa

Ciudad de México, México.- Agentes de seguridad de México detuvieron este lunes en la ciudad de Mazatlán, en el estado de Sinaloa (noroeste), a Janero Van 'N', un ciudadano estadounidense requerido por Washington por tráfico de estupefacientes y a quien vinculan con el grupo criminal Los Chapitos, facción del Cartel de Sinaloa.

Así lo informó el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, en una publicación en su cuenta de X en la que destacó que este arresto fue conducido por efectivos de la Secretaría de Marina, de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Instituto Nacional de Migración.

"El individuo es requerido por autoridades de Estados Unidos por tráfico de estupefacientes en Michigan y está vinculado al Cartel de Sinaloa, facción Chapitos", agregó el funcionario. En el operativo también colaboró la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA en inglés) a través de "los mecanismos de cooperación internacional y al intercambio de información".