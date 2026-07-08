Operativo contra "Los Chapitos" deja un cabecilla muerto y cuatro detenidos en México

Ciudad de México, México.- Militares mexicanos abatieron a un cabecilla de la organización delictiva 'Los Chapitos' en la ciudad de Culiacán, capital del estado de Sinaloa (noroeste), además de arrestar a otras cuatro personas En un mensaje en redes sociales este miércoles, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, informó también del decomiso en el operativo de droga, armas largas y granadas.

El funcionario apunto que agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) junto a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, desarticularon una célula delictiva de 'Los Chapitos', facción del Cartel del Sinaloa. Durante la operación, explicó García Harfuch, "el personal militar fue agredido y, al repeler el ataque en defensa de su integridad, perdió la vida Cristhian Guadalupe 'N', alias 'Texas', identificado como jefe en Culiacán, relacionado con homicidios, secuestros, extorsiones y robo de vehículos. Además, dijo, fueron arrestadas otras cuatro personas y en la operación se decomisaron armas largas, granadas, cartuchos, droga, equipo táctico, equipo de radiocomunicación y vehículos.

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