Asunción, Paraguay.- Carlos Fernández Valdovinos, exministro de Economía y Finanzas en el Gobierno del expresidente Santiago Peña, quedó detenido este viernes 27 de noviembre por orden de la Fiscalía, tras ser acusado de autorizar la colocación de millonarios fondos públicos en el intervenido Ueno bank. Fernández Valdovinos, quien estuvo al frente de la cartera de Economía entre agosto de 2023 y marzo pasado, se presentó junto a su abogado en la Dirección contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, horas después de que el Ministerio Público emitiera una orden de detención. Un equipo policial había acudido previamente a la vivienda del extitular de Economía, ubicada en Asunción, y no fue encontrado en el lugar.

En declaraciones a periodistas, el jefe de la dirección contra el crimen organizado de la Policía, el comisario Luis López, indicó que Fernández Valdovinos será sometido a una inspección médica y posteriormente rendirá declaración indagatoria ante el Ministerio Público. La diligencia quedó pautada para este sábado 28 de noviembre, informaron fuentes de la Fiscalía. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Es investigado por presunto lavado de activos, asociación criminal, cohecho pasivo agravado y administración en provecho propio, según la orden de detención.

El exfuncionacio pasó así a ser parte del caso que involucra a Peña, quien fue destituido el pasado 6 de noviembre en un juicio político en el Senado tras ser vinculado con Ueno. La entidad intervenida reportaba tener más de 2,94 millones de clientes y controlaba fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y de otras cuatro cajas de jubilados del país, así como de varias instituciones públicas. El exmandatario, quien permanece en prisión preventiva, fue imputado por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio, asociación criminal, lavado de activos y cohecho.

La orden de detención señala que Fernández Valdovinos autorizó en julio de 2025 -mientras era ministro- colocar en Ueno bank 250,000 millones de guaraníes (unos 38,8 millones de dólares al cambio actual) de la Caja Fiscal, como se conoce en el país al sistema de pensiones del sector público. Según la acusación, el entonces funcionario "habría integrado de manera estable, coordinada y con división de roles, una articulación funcional en las altas esferas del aparato estatal" orientada a "garantizar el fondeo público, la liquidez operativa y el resguardo institucional" del Grupo Vázquez, el conglomerado que controla Ueno bank. Además, los fiscales detallan que en agosto pasado, cuando ya había dejado el ministerio pero seguía siendo miembro del Consejo de Administración de la represa de Itaipú, cuya gestión comparten Paraguay y Brasil, Fernández Valdovinos suscribió "a título personal un contrato de consultoría estratégica" con el Grupo Vázquez. Los honorarios por ese acuerdo, de dos años de vigencia, ascendían a 20,000 dólares mensuales, a los que se sumaba una remuneración adicional de 60,000 dólares, entre otros beneficios, detalla la orden de arresto.