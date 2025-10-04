Detienen en México al principal operador del Tren de Aragua

Junto a él fueron detenidos dos de sus colaboradores, identificados como Lucas Alberto “N”, de 37 años, y Marcos Gabriel “N”, de 36, todos de nacionalidad venezolana.

Ciudad de México, México.- Las autoridades mexicanas capturaron a Nelson Arturo Echezuria Alcántara, señalado como el principal operador del grupo criminal Tren de Aragua en el país.

Según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), los tres individuos están vinculados con delitos de trata de personas, narcomenudeo, homicidio, secuestro y extorsión, cometidos en Puebla, Morelos, Estado de México y varias alcaldías de la capital.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron 92 dosis de marihuana, 44 de cristal, 18 de piedra, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

El despliegue fue resultado de un trabajo conjunto entre la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, y autoridades locales de la Ciudad de México, como la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CDMX).

Las labores de inteligencia interinstitucional permitieron ubicar a Nelson Arturo “N” tras seguir su rastro en distintas entidades federativas.



Finalmente, fue detenido sin poner en riesgo a la población, informaron las autoridades.

Los detenidos fueron informados de sus derechos constitucionales y puestos a disposición del Ministerio Público, ya que enfrentan órdenes de aprehensión por trata de personas, delincuencia organizada y delitos contra la salud.

Tras conocerse la captura, el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, felicitó públicamente al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, destacando el impacto de la operación.

