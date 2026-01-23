Destituyen a la fiscal general de Perú que estaba suspendida temporalmente

Lima, Perú.- La Junta Nacional de Justicia de Perú (JNJ), máximo órgano de la judicatura, destituyó este viernes por unanimidad a la suspendida fiscal general del país, Delia Espinoza, por haber dilatado la incorporación de su predecesora Patricia Benavides, que también había sido suspendida al estar investigada por una presunta red de corrupción en la Fiscalía. "Por unanimidad el pleno de la Junta Nacional de Justicia, presidido por María Teresa Cabrera, resolvió destituir a Delia Espinoza del cargo de fiscal suprema del Ministerio Público, por haber hecho caso omiso a lo señalado en la resolución que ordenaba que la señora Patricia Benavides retome sus funciones como fiscal suprema titular", informó la JNJ en su página web. Espinoza fue sacada de esta forma de la Junta de Fiscales Supremos, la máxima instancia de gobierno dentro de la Fiscalía peruana formada por cinco fiscales del rango más alto, y ahora la JNJ deberá nombrar a un nuevo fiscal supremo en su lugar.

La votación se realizó en la tarde de este viernes, después de que los integrantes de la JNJ escucharan el jueves los descargos de Espinoza, donde declaró ser víctima de un "atropello" a sus derechos. El informe aprobado señala que la suspendida fiscal general cometió faltas muy graves en el ejercicio del cargo, conforme lo establecen la Ley de la Carrera Fiscal. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El documento indica que Espinoza habría hecho "caso omiso" a la resolución de la propia JNJ que ordenaba que Benavides "retome las funciones como Fiscal Suprema Titular", lo que, según el informe, no atendió, "habiendo realizado una serie de actos irregulares con la finalidad de mantenerse en el cargo (fiscal general)". Otra de las faltas fue el negarse a cumplir sus funciones como fiscal suprema, dado que, ante la presencia de Benavides en la sede principal del Ministerio Público no solo no le recibió, sino que no convocó de inmediato a sesión de la Junta de Fiscales Supremos.