Zacatecas y Mérida apuestan por la Copa Mundial para atraer turistas

México.- Zacatecas y Mérida son dos puntos de México completamente diferentes que este año comparten un objetivo común, canalizar el turismo alternativo de todos aquellos aficionados que acudirán a la Copa Mundial de la FIFA, según explicaron sus representantes en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) de Madrid.

México es una de las sedes del próximo Mundial de fútbol, por lo que se espera que alrededor de 5,5 millones de visitantes internacionales -un 44 % más que en ejercicios anteriores- visiten el país durante el torneo.

De esta forma, el secretario de Turismo de la ciudad de Mérida (en el Estado de Yucatán), Armando Casares, anunció la firma de varios convenios de colaboración con Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, las tres ciudades mexicanas donde se disputarán partidos, para incrementar las conexiones directas por vía aérea.