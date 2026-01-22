Zacatecas y Mérida apuestan por la Copa Mundial para atraer turistas

México.- Zacatecas y Mérida son dos puntos de México completamente diferentes que este año comparten un objetivo común, canalizar el turismo alternativo de todos aquellos aficionados que acudirán a la Copa Mundial de la FIFA, según explicaron sus representantes en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) de Madrid.
México es una de las sedes del próximo Mundial de fútbol, por lo que se espera que alrededor de 5,5 millones de visitantes internacionales -un 44 % más que en ejercicios anteriores- visiten el país durante el torneo.
De esta forma, el secretario de Turismo de la ciudad de Mérida (en el Estado de Yucatán), Armando Casares, anunció la firma de varios convenios de colaboración con Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, las tres ciudades mexicanas donde se disputarán partidos, para incrementar las conexiones directas por vía aérea.
“Quien quiera entre gol y gol, así se llama nuestra campaña, puede ir a visitar Mérida, tomando en cuenta que somos la ciudad más segura de México, de que tenemos la gastronomía, el folclore, las zonas arqueológicas, pues que se puedan dar una escapadita entre gol y gol a visitar Mérida con estos puentes aéreos”, explicó Casares a EFE.
Además, reforzarán los vuelos directos con Toronto (Canadá) y con ciudades estadounidenses como Atlanta y Miami, de manera que intentarán atraer también a visitantes desde las otras sedes del Mundial.
Por su parte, el secretario de Turismo del Estado de Zacatecas, Le Roy Barragán, también se mostró “muy contento” por la oportunidad que supone para México albergar por tercera vez este evento.
“Nosotros estamos en medio de dos sedes -Monterrey y Guadalajara-, a solo tres horas aproximadamente por carretera. Tener en medio a una de las Ciudades Patrimonio Cultural de la Humanidad más hermosa de América no se lo pueden perder”, argumentó en una entrevista a EFE.